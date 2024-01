Il Tempo (M. Cirulli) – Contro il Verona senza Mancini e Cristante, tenta il recupero Dybala. Archiviata la trasferta di San Siro contro il Milan la Roma avrà poco meno di una settimana di tempo per preparare la ventunesima giornata di campionato, dove i giallorossi affronteranno sabato sera il Verona all’Olimpico. Contro gli scaligeri dovrebbe tornare tra i convocati Dybala, il grande assente nella trasferta di ieri. Nella rifinitura di sabato l’argentino era disposto a svolgere la rifinitura con il resto della squadra, fermato tuttavia dallo staff medico e dallo Special One, che hanno preferito non rischiare il campione del mondo.

Non ci saranno sicuramente Cristante e Mancini. Entrambi diffidati, infatti, hanno rimediato l’ammonizione e saranno quindi costretti ad assistere al match dalla tribuna. Andranno inoltre valutate le condizioni del centrale, sostituito a fine primo tempo per fare spazio a Pellegrini. Da tempo, per ammissione dello stesso Mourinho, l’ex Atalanta giocava sotto antinfiammatori per un problema muscolare e all’intervallo è stato così costretto ad alzare la bandiera bianca. Senza fine quindi l’emergenza difensiva in casa Roma, che per la prossima giornata di campionato avrà a disposizione due difensori centrali: Llorente – di ritorno da un fastidio all’adduttore destro – e Huijsen, mentre spera di tornare tra i convocati Kumbulla, al quale è stata risparmiata la trasferta di Milano a causa di un sovraccarico all’adduttore.