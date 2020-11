Mancini, donata incubatrice all’ospedale in cui è stata curata la figlia

Gianluca Mancini si è reso protagonista anche fuori dal campo per un degno di nota. Secondo quanto riportato dall’edizione online de La Repubblica, il difensore giallorosso ha deciso di regalare un’incubatrice al reparto di neonatologia dell’ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma, lo stesso in cui il 18 luglio scorso è nata prematuramente sua figlia Ginevra. Il calciatore insieme alla sua compagna non hanno dunque dimenticato quel periodo trascorso in apnea all’interno della terapia intensiva neonatale dell’ospedale sulla Cassia.