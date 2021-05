Mancini: “Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi e lavorare zitti per terminare al meglio e basta”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Sampdoria-Roma 2-0. Queste le sue parole:

MANCINI A SKY SPORT

“Siamo in un momento difficile, veniamo da una sconfitta che ci ha tagliato le gambe a Manchester. Non abbiamo reagito, oggi è giusto perdere. Dobbiamo chiedere scusa ia tifosi e lavorare zitti per terminare al meglio. Quando vengono a mancare i giocatori importanti ci sono difficoltà, ma evidentemente meritiamo la posizione in classifica. Dobbiamo stare zitti e basta“.