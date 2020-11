C’è grande delusione a Trigoria per la sconfitta contro il Napoli. Gianluca Mancini per esempio, che ha dovuto terminare la sfida anzitempo per un problema muscolare, ha espresso con un messaggio il suo pensiero: “Dispiace ancora per la sconfitta di ieri, ma è più forte la voglia di tornare sulla nostra strada. Sempre forza Roma!”.

https://www.instagram.com/p/CIOH6d1r0Dz/