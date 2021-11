Mancini: “Cercheremo di prendere la vittoria a tutti i costi. Vogliamo andare alla sosta sereni”

Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato nel pre partita del match contro il Venezia. Queste le sue parole:

MANCINI A SKY

È arrivato il momento della svolta?

Più che svolta dobbiamo pensare a questa gara per andare alla sosta sereni. Cercheremo di prendere la vittoria a tutti i costi.

Non si può fallire…

Lavoriamo gara dopo gara. Il Venezia è una squadra difficile ma i tre punti sono fondamentali.

Cosa cambia con la difesa a 3?

Siamo preparati sotto tutti gli aspetti, quindi vedremo la partita cosa ci richiede e lo faremo.

Senti l’arrivo di una grande sfida contro la Svizzera?

Questa è una gara importante. Un orgoglio far parte del gruppo della nazionale e per essere pronti anche lì.

MANCINI A DAZN

Anche alla luce della vittoria dell’Atalanta, quanto pesano questi 3 punti?

Non è semplice oggi, è una partita difficile. Noi guardiamo solo a noi. Oggi vogliamo conquistare la vittoria.

Voi siete in corsa per la Champions. Troppe critiche?

No, bisogna pensare di far bene giorno per giorno. Le critiche fanno parte del gioco. Dobbiamo stare tranquilli e sereni e pensare alle partite che ci aspettano.