Ieri pomeriggio Gianluca Mancini non ha potuto giocare per un fastidio accusato domenica scorsa contro il Napoli. Il guaio all’adduttore sta passando e potrebbe farcela per il match contro il Bologna del prossimo weekend, così come Veretout e Smalling. Intanto il difensore si complimenta con i compagni che, anche 11 contro 10, hanno dato tutto contro il Sassuolo nella partita finita per 0-0. Lo fa tramite una stories su Instagram: “Grandi ragazzi! Avanti per la nostra strada da grande gruppo“.