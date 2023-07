La Roma ha da poco iniziato la seconda parte della preparazione estiva in Portogallo, eppure Mourinho sembra già dover fare i conti con i primi infortuni stagionali. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gianluca Mancini avrebbe riportato una sospetta frattura al naso in uno scontro di gioco durante l’amichevole di ieri con il Braga. Non sembra essere nulla di grave, tanto che il difensore è rimasto in ritiro con i compagni, tuttavia in questi giorni si allenerà con una maschera protettiva e verrà esentato da contrasti nelle partitelle. Con molta probabilità non verrà utilizzato dallo Special One nel secondo test in Algarve in programma sabato con l’Estrela.