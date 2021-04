Manchester United-Roma, le probabili formazioni dei quotidiani. Ok Smalling, c’è Spinazzola. Dzeko guida l’attacco

Pagine Romaniste – Finalmente ci siamo, il grande giorno è arrivato. La Roma, soprattutto dopo la carica dei suoi tifosi, è pronta a scrivere la storia e questa sera cercherà di fare l’impresa contro il Manchester United. Paulo Fonseca per provare ad espugnare l’Old Trafford si affiderà ai titolarissimi. In porta c’è Pau Lopez. Seconda gara consecutiva per Chris Smalling che guiderà la difesa insieme a Roger Ibanez e Bryan Cristante. Sulle fasce spazio a Rick Karsdorp e Leonardo Spinazzola. In mediana spazio a Jordan Veretout e Amadou Diawara. Infine in attacco ci sarà Edin Dzeko insieme a Lorenzo Pellegrini e Henrikh Mkhitaryan.

