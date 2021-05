Manchester United, continua la protesta dei tifosi: invasione dell’Old Trafford prima del match contro il Liverpool – VIDEO

La vittoria contro la Roma, e la finale di Europa League ipotecata, non ha placato gli animi dei tifosi del Manchester United. Anche oggi infatti, prima del big match contro il Liverpool, in segno di protesta verso l’attuale società, dati i fatti avvenuti qualche giorno fa relativamente alla creazione della Superlega, hanno prima occupato le strade circostanti lo stadio, poi sono entrati invadendo anche il terreno di gioco dell’Old Trafford.

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club's owners after getting inside their Old Trafford stadium.

Read more: https://t.co/UlMC47LNkj pic.twitter.com/dDtHI04cGa

— Sky News (@SkyNews) May 2, 2021