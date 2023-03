Maledizione derby. Ibanez espulso esce tra gli sfottò

La Repubblica (M. Juric) – Con Lazio-Roma di ieri salgono a tre i derby in cui Roger Ibanez si è reso protagonista di errori decisivi. Una conferma di come il difensore soffra in maniera eccessiva la tensione che si porta dietro un derby. Ieri dopo 8 minuti il primo fallo su Felipe Anderson per un’entrata in ritardo, dopo la mezz’ora altro fallo su Milinkovic Savic, quindi altro giallo e cartellino rosso. L’episodio ha cambiato la gara e scatenato l’ironia dei tifosi biancocelesti: “Ibanez uno di noi”.

Il primo disastro di Ibanez contro la Lazio risale al 15 gennaio 2021 – due errori che avevano portato prima al gol di Immobile e poi sul gol di Luis Alberto -, poi un incubo ripetuto a novembre scorso. Ieri è arrivato il tris, questa volta senza gol ma con un’espulsione. Per la Roma è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite di Serie A e il secondo derby perso in stagione, che diventano tre negli ultimi quattro.