Il Tempo – Un ex giallorosso a San Marino. La società Polisportiva Tre Penne, infatti, ha ufficializzato l’ingaggio del brasiliano Maicon, giocatore che ha vestito durante le maglie di Cruzeiro, Monaco, Inter, City e Roma e che ha disputato l’ultima parte di stagione in serie D col Sona. Maicon ha firmato un contratto che lo lega alla maglia del Tre Penne per la doppia sfida di Conference League (8 e 15 luglio).