Magliette museo: il fratello di CR7 indagato per truffa

La Gazzetta dello Sport – Questioni legali anche per Hugo Dinarte Santos Aveiro, il fratello 45enne di Cristiano Ronaldo, che cura il merchandising del portoghese attraverso la società Mussara Lda. Il fratello di CR7 è infatti indagato per truffa presso la Procura di Torino per un contenzioso su alcune magliette commissionate alla società torinese Pegaso. Quest’ultima ha pagato 500 mila euro per la licenza di produrre maglie bianconere col marchio Cr-7 Museum (il museo dedicato a Ronaldo a Madeira). Avviata la produzione, è arrivato un contenzioso ancora in corso in sede civile con la Juventus. Circa 13mila delle magliette bloccate perché troppo simili a quelle Adidas.