Henrikh Mkhitaryan torna in Nazionale. Il centrocampista della Roma, con la sua Armenia, ha affrontato in trasferta la Macedonia del Nord nel match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar. Il giallorosso è stato schierato titolare e con la fascia da capitano al braccio ed è rimasto in campo per tutti i 90′ nello 0-0 finale.