Ma noi giallorossi non ci siamo mai “accontentati”

Il Messaggero (P. Liguori) – Fantastico Lotito, se non ci fosse dovrebbero inventarlo. È diventato un tormentone quello sui tifosi della Roma, quelli che riempiono l’Olimpico, quelli che festeggiano troppo una ‘coppetta’ che però è l’unica arrivata in Italia dopo 11 anni. Lotito sembra un po’ deluso dai suoi tifosi “che non verrebbero allo stadio neanche se facessi entrare gratuitamente“. Lotito ha riacceso una polemica che si era addormentata e ha offeso due tifoserie contemporaneamente. Sarebbe stato meglio se avesse parlato in latino, così nessuno avrebbe capito.

Io non mi sento offeso da Lotito. Conoscendolo si scopre che un uomo schietto e coraggioso. È un fatto che la stagione si è chiusa con un predominio giallorosso in passione, gioia e corsa agli abbonamenti. Ma noi non ci accontentiamo mai, anzi siamo abituati a strafare e a chiedere di più. Non ci siamo accontentati di Totti, De Rossi e Giannini. Non ci accontentiamo della coppa portata da José Mourinho che ci ha fatto intravedere nuovi orizzonti. Adesso sogniamo un futuro migliore.