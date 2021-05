Ma Fonseca non molla

Il Tempo (E.Zotti) – Altre tre partite e poi la Roma inizierà l’éra Mourinho. L’entusiasmo dei tifosi è alle stelle, mentre le mura di Trigoria aspettano il suo arrivo. Nel frattempo Fonseca cerca di rimanere focalizzato sulla partita di questa sera. Situazione complicata per chiunque, ma nonostante questo il portoghese è determinato nel voler chiudere bene il campionato. Ieri ha risposto alle domande con la classica eleganza cercando di non spostare l’attenzione dalla sfida contro l’Inter. A San Siro verrà riproposto il 4-2-3-1: “Mi piace questo schieramento. Fino a marzo la squadra stava bene, per questo non l’ho provato prima. Dopo, gli infortuni hanno complicato le cose e non ho più avuto la possibilità di cambiare modulo“. Questa sera in porta dovrebbe giocare ancore Fuzato che avrà davanti Mancini e Kumbulla in mezzo, Peres e Karsdorp sugli esterni.