Lutto per Zalewski: scomparso il padre. La Roma si stringe intorno all’attaccante e alla famiglia

Lutto per Nicola Zalewski. Nella giornata di oggi è venuto a mancare il padre Drogi, affetto da tempo da tumore. Tramite un tweet, la Roma ha fatto sentire la vicinanza al giovane giocatore e alla famiglia. “Tutta la Roma si stringe intorno a Nicola Zalewski e alla sua famiglia in questo momento di dolore“, le parole del club giallorosso.

Due settimane fa Zalewski aveva esordito con la nazionale polacca contro San Marino. Nella vittoria per 7-1, il gioiello della Roma aveva anche confezionato l’assist per il sigillo di Buksa. Sugli spalti era presente anche papà Drogi, in lacrime per l’emozione.