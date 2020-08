Lunedì Pallotta cede il club ai Friedkin, il figlio Ryan sarà nominato presidente

Il Tempo (A.Austini) – L’atmosfera è quella delle grandi attese. Ferragosto sarà il penultimo giorno da proprietario per James Pallotta. Lunedì nello studio legale Chiomenti, è programmato il closing dell’operazione che porterà il pacchetto di maggioranza nelle mani del Gruppo Friedkin. E’ prevista subito la nomina di sette nuovi consiglieri, mentre il cda sarà completato dall’assemblea prevista a ottobre. Gli avvocati delle due parti si accingono a firmare i contratti di fronte a un notaio, mentre causa Covid, non è ancora programmato lo sbarco in Italia di Dan e Ryan Friedkin. E’ assai probabile che rilasci la prima intervista della nuova proprietà, nominando Ryan presidente. La Roma ha bisogno di decisioni veloci, il 27 c’è il raduno della squadra e va confermata la scelta di andare avanti con Fonseca, poi si attende il direttore sportivo.