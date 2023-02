L’under 14 vince il derby con la Lazio. Festeggiamenti con la prima squadra a Trigoria – FOTO e VIDEO

L’under 14 giallorossa ha vinto il derby contro la Lazio nella mattinata odierna, con il risultato di 2-1. Galieti e Zekaj i giovani giallorossi ad indirizzare il match, festeggiato oggi a Trigoria anche con la prima squadra, con José Mourinho in prima fila, sia nell’assistere il match, sia nei festeggiamenti. Mancini e Matic in versione ultras, hanno poi applaudito i ragazzi della Roma under 14.

🐺 Oggi la nostra Under 14 ha vinto il derby per 2-1 e José Mourinho ha invitato i ragazzi a festeggiare in palestra! 💛❤️ #ASRoma pic.twitter.com/8MFIQG97sh — AS Roma (@OfficialASRoma) February 26, 2023