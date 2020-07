Lukaku va a Roma, Barella migliora

Tuttosport (S.Sacchi) – La buona notizia per Conte arriva da Lukaku che torna tra i convocati dopo aver saltato Torino e Spal. Ieri il belga ha effettuato un allenamento personalizzato ed oggi Conte avrà ulteriori risposte per capire quanto potrà utilizzare l’attaccante contro la Roma. Non ha avuto nessuna lesione, il suo era soltanto un affaticamento e per questo bisogna capire quanti minuti avrà nelle gambe, difficilmente 90. Nella lista anche Barella, ma dovrebbe partire dalla panchina. Per l’Inter ci sarà andata e ritorno in giornata in aereo come successo spesso dalla ripartenza del campionato.