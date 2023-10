La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – È il giardino di casa sua, la coppa in cui si trova più a suo agio. E forse è anche per questo che José Mourinho non ci rinuncerà neanche questa sera, perché quando il ferro è caldo va battuto sempre. Ed allora contro il Servette sarà proprio Romelu Lukaku a guidare l’attacco giallorosso, a caccia della seconda vittoria europea consecutiva.

Nella prima, a Tiraspol, il centravanti belga marchiò a fuoco la vittoria romanista, stasera andrà a caccia del bis. Anche perché il momento è prolifico (4 gol in 5 partite da titolare con i giallorossi, e sarebbero stati 5 con quello annullato a Genova per un fuorigioco millimetrico) e l’Europa League (21 gol totali in 34 presenze) è la coppa dei suoi record.

Con la rete segnata allo Sheriff, infatti, Lukaku ha portato a 12 la striscia di partite consecutive in cui è andato a segno (per un totale di 16 gol) in questa competizione europea. Nessuno in precedenza era riuscito a fare così bene, lui che le reti le ha poi distribuite tra 4 club (Anderlecht, Everton, Inter e Roma). Adesso Big Rom va a caccia del 13 e quanto ci tenga a giocare lo ha ribadito anche personalmente nelle ore scorse a José Mourinho.