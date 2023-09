Il Corriere dello Sport (R. Maida) – Arrivano grandi notizie per la Roma: Romelu Lukaku si è sbloccato con la maglia del Belgio, segnando due gol in tre minuti nel secondo tempo della partita contro l’Estonia. E’ salito così a 8 nella classifica marcatori delle qualifica-zioni: nessuno ne ha fatti altrettanti nell’avvicinamento a Euro 2024. Subito dopo, tra gli applausi, ha lasciato il campo risparmiando energie per Mourinho.

Stasera Lukaku sarà a Roma e da domani ricomincerà ad allenarsi con i nuovi compagni. Sarebbe stato meglio per Mourinho farlo lavorare due settimane a Trigoria du rante la sosta ma il ct Tedesco e lo stesso giocatore hanno preferito un altro tipo di gestione. In fondo a Big Rom mancavano soprattutto le partite, step decisivo per migliorare la condizione atletica e l’intensità agonistica, e i gol. Ha trovato ciò che voleva. Domenica, salvo intoppi non auspicabili, vivrà la sua prima volta da titolare con la Roma. Probabilmente di fianco a Dybala. LOlimpico pieno lo aspetta e spera.