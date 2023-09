La Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) – Se mai ne avesse avuto bisogno, Romelu Lukaku si è ripreso il Belgio, con diversi indizi che forniscono una prova schiacciante. Il successo consumato a Bruxelles per 5-0 ai danni dell’Estonia, infatti, certifica la qualificazione dei padroni di casa all’Europeo, al 1° posto nel girone insieme all’Austria. Basti pensare che Lukaku – oltre all’essere stato confermato capitano e all’avere indossato il 10 – è stato autore di una doppietta e protagonista di un assist. Quanto basta per giudicarlo il vero spauracchio dei derelitti estoni, a cui aveva riservato due reti anche all’andata.

Ma anche prima del match Lukaku aveva rubato la scena con una intervista rilasciata al podcast “The Basecamp”. “Faccio di tutto per i miei figli e mia madre. Non ho perso un solo primo giorno di scuola. Oppure anche per mia mamma ci sono subito. L’amore? Questo non rende sempre le cose facili, perché voglio sempre esserci per i miei figli e prima di tutto per mia madre. Per questo un corpo fantastico non signilica più molto per me. Sono più interessato alla testa, ma non ho intenzione di sposarmi”. Ciò che importa alla Roma, forse, è che (stavolta) lo faccia solo con lei.