Lukaku e il tabù Monza. Tre gare senza mai segnare

Il Corriere della Sera (M. Perrona) – Lukaku ha giocato 3 volte contro il Monza (tutte nel 2023, le prime 2 con l’Inter e l’ultima con la Roma) senza riuscire a segnare. E una delle 3 sole squadre di questo campionato contro cui è a secco, le altre sono la Salernitana e proprio l’Inter. Il gol gli consentirebbe andare in doppia cifra (è a quota 9) per il 13° campionato della carriera. Oltre che di avvicinarsi ulteriormente ai 300 gol con i club: gliene mancano solo 4 per tagliare questo traguardo.