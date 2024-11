Lukaku: “Dobbiamo parlare della squadra, non di me. Scudetto? È presto”

Un calcio al passato, il presente ed il futuro preso per mano. È il gol del grande ex di giornata a decidere il match del Maradona. Romelu Lukaku ha deciso la sfida contro la Roma che ha riportato il Napoli al primo posto.

LUKAKU A DAZN

Gol alla tua ex squadra. Sono cinque gol e quattro assist. I numeri parlano di un giocatore che ha partecipato a quattro gol quest’anno.

“Dobbiamo parlare della squadra non di me. Di come lavoriamo per vincere, oggi abbiamo vinto, un altro step per la nostra crescita e dobbiamo continuare così”.

Hai la sensazione che questa squadra può arrivare fino all’ultimo lì a giocarsela?

“È troppo presto ragazzi… penso che dobbiamo vedere partita dopo partita, dobbiamo continuare a crescere e vincere. Migliorare al centro sportivo e crescere”

LUKAKU A SKY SPORT

Senti il calore dei tifosi?

“Certo. I tifosi ci stimolano molto. Oggi abbiamo vinto e siamo tutti contenti”.

Tutti aspettavano il tuo gol: che valore ha questa rete?

“Penso solo a fare bene per la squadra. Dobbiamo fare un percorso. Sapevamo che sarebbe stata una partita importante perché le altre hanno vinto. Noi volevamo vincere e l’abbiamo fatto, ora guardiamo avanti”.