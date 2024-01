Il Corriere della Sera (E. Bergonzini) – Il Giudice sportivo della Lega di serie A ha punito la Lazio con la chiusura della Curva Nord e dei Distinti Nord, Est e Ovest (per un totale di circa 16.000 posti) da scontare nella partita di campionato del 28 gennaio contro il Napoli. Alla Lazio sono state inflitte anche una diffida e una multa da 50mila euro.

La decisione non è stata presa bene dai tifosi biancocelesti e il presidente Claudio Lotito ha già fatto sapere che il club farà ricorso. C’è chi si lamenta perché coinvolti più abbonati in campionato e non tutti erano presenti in Coppa Italia. In realtà, il Giudice sportivo parla però del 90% dei presenti in Curva Nord, Distinti Nord, Est e Ovest. Il resoconto messo nero su bianco dalla Lega Calcio sembra in realtà più la descrizione di una battaglia che di una partita di calcio.