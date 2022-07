Luceverde Roma anticipa la presentazione di Dybala al Colosseo Quadrato

Una settimana fa Paulo Dybala arrivava in Portogallo per unirsi ai compagni in ritiro ad Albufeira e firmare il suo contratto con i giallorossi. Oggi l’account Twitter di Luceverde Roma anticipa le comunicazioni ufficiali del club e informa dell’annuncio del calciatore argentino al Colosseo Quadrato all’Eur, quartier generale di Fendi, con cui la Roma ha firmato una partnership biennale. L’evento è previsto per domani, 26 luglio, alle ore 21:00.