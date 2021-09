Lucas Moura: “Mourinho fa sentire i giocatori a loro agio. È uno dei migliori al mondo”

Lucas Moura ha rilasciato un’intervista Espn Brazil. Il centrocampista brasiliano ha parlato anche di José Mourinho. Queste le sue parole: “Il mio rapporto con Mourinho è fantastico, meraviglioso. Oggi sono contento di dire che si è trasformato in un amico. Mi ha dato un’incredibile confidenza in me stesso. Nel quotidiano il rapporto era uguale a quello che vi sto dicendo. Questo fa sentire i giocatori a loro agio, è stata davvero una bella esperienza lavorare con lui, un onore. È uno dei migliori al mondo”.