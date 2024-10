Claudio Lotito in un’intervista a DAZN ha parlato dell’esonero da parte della Roma di Daniele De Rossi. Queste le dichiarazioni:

“L’esonero di De Rossi dalla Roma? Sicuramente De Rossi era legato alla storia della Roma, proprio come Totti, e viveva il suo rapporto con la squadra del cuore in modo viscerale. C’era un’identità, una simbiosi continua tra lui e il club. Non conosco i dettagli dei suoi rapporti con la proprietà o lo spogliatoio; quindi, non posso esprimere giudizi su questo. Posso solo dire che era una persona profondamente legata ai colori della squadra che allenava”.

Foto: [Marco Rosi] Via [Getty Images]