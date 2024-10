Mattinata di allenamento per la Roma in vista del match di domenica contro l’Inter. Juric recupera in fase d’attacco sia Artem Dovbyk che Paulo Dybala. L’intera squadra si è allenata, ad eccezione di El Shaarawy e Saelemaekers, unici indisponibili in vista dei nerazzurri. Presente in campo anche Le Feé senza tutore alla gamba. Ecco il video pubblicato sui social giallorossi:

Foto: [Marco Luzzani] via: [Getty Images]