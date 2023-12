Claudio Lotito è tornato a parlare del Decreto Crescita. Queste le dichiarazioni rilasciate sulle colonne de Il Foglio:

“Questa soluzione è demagogia pura. Come si farà adesso ad attrarre i giocatori migliori? Spiegatemi voi come farà adesso, per esempio, la Roma a trattenere i Lukaku, i Mourinho, come fa a pagargli lo stipendio? Non è un problema del calcio, ma di tutto lo sport. Chi dice che così si rovinano i settori giovanili non capisce niente. L’anno scorso abbiamo avuto tre squadre italiane finaliste nelle coppe europee”.