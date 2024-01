Fabrizio Lucchesi, direttore generale della Roma nel 2000-2001, oggi è tornato ad analizzare, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com la situazione attuale dei giallorossi e della Serie A moderna. Queste le sue parole:

La Roma di Mourinho va a corrente alternata?

“Non ha i valori per stare tra le prime, lo dice la classifica. Mourinho sta facendo i salti mortali per tenere in piedi un progetto che è inferiore agli obiettivi che sono stati lasciati intendere. A Roma, con l’arrivo di Mourinho si aspettavano il primo posto… il materiale umano di cui dispone però non è fatto di campioni. Senza Mou le cose della Roma potevano solo peggiorare”.