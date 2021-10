Lotito diffida Gravina: “Subito in Consiglio Federale o paghi i danni”

Continua la battaglia tra Claudio Lotito e Gabriele Gravina. Il numero uno della Lazio ha scritto una lettera di diffida diretta al presidente della FIGC, a quello della Lega Serie A, Dal Pino e a tutti i componenti del Consiglio della Federcalcio chiedendo l’immediato reintegro nell’organismo. Nel testo Lotito invita “alla presa d’atto della decisione del collegio di garanzia presso il Coni” e aggiunge “Questa vale quale formale costituzione in mora per tutti danni“. Lo riporta l’ANSA.

Non si è fatta attendere la riposta della FIGC: “Basta mistificazioni, la colpevolezza di Lotito è stata accertata“. Inoltre si parla di “stupore nell’apprendere come nelle ricostruzioni del presidente Lotito e dei suoi avvocati si parli erroneamente di deferimento eludendo artatamente il punto 4 della sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport,dove c’è scritto chiaramente che l’aver schierato un calciatore positivo in campo e uno un panchina rappresenta una negligenza e una responsabilità molto gravi“. Lo riporta l’ANSA.