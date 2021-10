La Procura aveva chiesto 10 mesi, ma alla fine la sentenza della Corte federale della Figc ha deciso per due mesi di inibizione a Claudio Lotito e 5 mesi ai medici della Lazio, Rodia e Pulcini. La condanna va contestualizzata nell’ambito del processo per il caso dei protocolli Covid. In mattinata la Procura aveva chiesto 10 mesi per Claudio Lotito (e 11 per i medici Ivo Pulcini e Fabio Rodia), come riporta Il Messaggero.