Lorenzo, il capitano si mette al centro del villaggio

Il Messaggero (G.Lengua) – Lorenzo Pellegrini è sempre più al centro del progetto Roma. Ieri prima doppietta in Serie A con la maglia giallorossa e seconda in totale. La prima a Parma in Coppa Italia. Un traguardo raggiunto dopo le troppe polemiche che lo hanno copito in questa stagione, ma che lui è riuscito a mettersi alle spalle. Un leader che la società sta tardando a blindare ma che ha messo al centro del futuro. “Inconsciamente abbiamo staccato la spina. Nessuno nello spogliatoio se ne frega, ma nell’ultimo periodo non siamo stati noi“, ha detto a fine gara.

Mourinho infiamma, intanto, già i social. Sorride meno Fonseca quando pensa agli infortunati. Contro il Crotone erano assenti in 12 più Mancini squalificato. Alla lista si sono aggiunti Ibanez e Darboe per sovraccarichi muscolari. Contro l’Inter questo elenco dovrebbe accorciarsi: dovrebbero rientrare Fazio, Diawara ed El Shaarawy. In bilico Smalling, Villar e Carles Perez.