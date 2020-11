Lopez rimonta su Mirante, tra i pali il duello è vivo

La Gazzetta Dello Sport (A.Pugliese) – Sembrava tutto deciso, perché Pau Lopez aveva mostrato difficoltà anche nel corso di questo precampionato e Mirante era da tempo che dava maggior affidamento a Fonseca. Così ad inizio stagione la scelta sembrava essere stata fatta: Antonio Mirante titolare nelle partite di campionato, Pau Lopez in coppa. Se il portiere di Castellammare di Stabia ha sempre fatto prestazioni di grande affidamento nelle circostanze in cui è stato chiamato in causa, è altrettanto vero che anche lo spagnolo ha sempre fatto bene e ce la sta mettendo tutta per riprendersi il posto da titolare. Lui vuole restare a Roma e superare Mirante, il campo ci dirà se avrà poi ragione o meno.