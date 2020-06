Lopez e Mancini, Fonseca spera nel recupero

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Fonseca ha concesso due giorni di riposo e da oggi riprenderanno gli allenamenti senza soste fino alla partita contro la Sampdoria, in programma tra nove giorni. Non tutti sono andati in vacanza, ieri si sono allenati Lopez, Mancini e Kluivert. Nessun problema per l’olandese, mentre i primi due stanno recuperano gli infortuni: il primo dalla frattura al polso, il secondo dal gomito slogato. Ci sono buone possibilità di vederli in campo alla ripresa del campionato. Il portiere da oggi riprenderà gli allenamenti specifici con un pallone più leggero, ci sarà una settimana per valutare se sarà in grado di scendere in campo. Pellegrini ha accusato un affaticamento muscolare ma la sua presenza non è in dubbio. Oggi alla ripresa sarà in campo anche Zaniolo, che dalla prossima settimana parteciperà anche alle partitelle. L’obiettivo è riportarlo in campo per la metà di luglio. Lunedì prossimo la squadra si allenerà all’Olimpico, che è stato prenotato dalle 19 alle 22 perché Fonseca vuole provare il terreno di gioco, ma anche per far prendere confidenza con lo stadio vuoto.