Lopez: “Grande primo tempo. La Roma nella ripresa cambierà qualcosa, ma dobbiamo fare ancora più gol”

A fine primo tempo, Maxime Lopez ha commentato il vantaggio (1-3) del Sassuolo contro la Roma. Queste le parole del centrocampista francese:

LOPEZ A DAZN

Quando superate la prima pressione siete sempre pericolosi. Che primo tempo state facendo?

Abbiamo fatto un primo tempo alla grande. Abbiamo trovato lo spazio per giocare e per andare avanti e abbiamo fatto male. Ora con questi episodi, col rosso e col rigore siamo 3-1. Ma non basta dobbiamo fare ancora di più. Nel secondo tempo è un’altra partita che inizia, secondo me cambieranno qualcosa, ma dobbiamo continuare per fare ancora più gol.