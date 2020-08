Lopetegui: “Grande personalità contro un avversario fantastico”

La Gazzetta dello Sport (F. M. Ricci) – Dopo la vittoria sulla Roma all’allenatore del Siviglia hanno chiesto della finale. Il tecnico non ha fatto gesti catartici ma si è vestito da pompiere: “Adesso ci siamo guadagnati la possibilità di giocare il prossimo match. Dobbiamo restare calmi, recuperare e concentrarci sulla prossima partita. Abbiamo giocato contro una squadra fantastica e con giocatori fantastici. Secondo me hanno un ottimo allenatore, Paulo Fonseca, ma abbiamo meritato di vincere perché abbiamo fatto un’ottima prestazione. Abbiamo giocato veramente bene, abbiamo creato tante occasioni, abbiamo segnato e non abbiamo sofferto. Siamo felici perché abbiamo giocato un’ottima partita”.