Il Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Nonostante le proteste della tifoseria per il caro biglietti, quindi i prezzi aumentati per la sfida di Europa League, anche contro il Milan si va ormai verso il tutto esaurito. Dopo la vendita con prelazione per i possessori dell’abbonamento di campionato e per quelli di coppa chiusa con 44mila tagliandi staccati, anche la vendita libera ha registrato 57mila biglietti venduti.

Dall’11 marzo il club è sceso in campo per contrastare il fenomeno sempre più diffuso del secondary yicketing, terminologia tecnica che riassume tutte quelle pratiche di rivendita non autorizzata dei biglietti. Il club si raccomanda di segnalare comportamenti illeciti sulle piattaforme web che violano i termini e le condizioni di acquisto della biglietteria.