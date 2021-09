L’obiettivo di Shomurodov: “Io e Abraham insieme”

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini) – Dopo il 2-1 contro la Svezia, gol dell’Uzbekistan segnato da lui, Eldor Shomurodov racconta come è andata la trattativa con la Roma: “Il mio trasferimento si è materializzato in una settmana. Mourinho ha parlato prima con il mio agente e poi con me. Non potevo credere si chiudesse così velocemente“. “Non c’è pressione nel lavorare con lui. In squadra lavoriamo tutti per l’obiettivo comune. Il primo incontro è stato emozionante, ora siamo come un maestro e il suo studente. E’ un grande psicologo, è interessante lavorare con lui“. Sulla convivenza con Abraham: “Tutti i giocatori vogliono giocare, ma d’altro canto la Roma è una grande squadra. Io provo a dare il massimo, sia quando entro dalla panchina sia quando gioco titolare. Continuo a lavorare e posso giocare anche insieme ad Abraham. Penso che Mourinho ci proverà insieme più avanti“.