Lo sponsor tecnico lascia i giallorossi. Altro segnale del cambio di proprietà

Il Messaggero (S. Carina) – La Roma e Nike si separano. Il contratto stipulato il 12 marzo 2013 con data di scadenza prevista il 31 maggio 2024, è stato anticipatamente risolto e volgerà al termine al concludersi della stagione 2019-20. Allo stesso tempo, le parti hanno stipulato un accordo valido per la prossima stagione in base al quale la multinazionale Usa continuerà a fornire in esclusiva al club il materiale tecnico. Poi toccherà al nuovo sponsor. In pole c’è Under Armour, ma ci sono contatti in corso anche con altri marchi, tra cui Adidas (in corsa pure Puma e New Balance). L’addio con Nike è stato consensuale, ma nel contratto c’era una postilla a favore dell’azienda Usa: “Nike ha diritto di terminare il contratto in caso di cambio di controllo del club o della persona o entità che direttamente o indirettamente lo controlla“. Alla base della risoluzione quindi potrebbe esserci un cambio di proprietà all’orizzonte.