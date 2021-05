Lo Special One sta disegnando la nuova Roma

Corriere dello Sport (R.Maida) – La giocata di anticipo die Friedkin e Tiago Pinto ha spiazzato l’intero mondo del calcio regalando la stabilità dell’entusiasmo ai tifosi della Roma. Mourinho, dal 4 maggio, sta lavorando sulla squadra che verrà. Ha chiesto spiegazioni sull’escalation di infortuni che hanno turbato la programmazione di Fonseca, ha voluto conoscere nel dettaglio anche la situazione strutturale del Centro Sportivo di Trigoria.

Nel frattempo ha avviato le consultazioni. Ha telefonato a Zaniolo per incitarlo e trasmettergli stima e fiducia. Si è messo in contatto con altri giocatori importanti per conoscerne desideri e ambizioni. Si è già calato nella nuova realtà. L’entusiasmo resiste anche in Borsa. Gli analisti finanziari non rilevano niente di anomale, nel senso che non vedono collegamenti diretti tra l’andamento azionario e possibilit attività del club.