Per Diego Llorente, difensore in prestito dal Leeds, costretto ad uscire all’intervallo di Roma-Real Sociedad, non si tratterebbe di nulla di grave. Solo un fastidio all’adduttore della gamba sinistra per il difensore, che non dovrebbe essere in dubbio per la sfida di ritorno, dovre dovrebbe tornare nella difesa titolare Ibañez, che ha scontato la squalifica.