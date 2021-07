LIVE – Triestina-Roma 0-1, il tiro di El Shaarawy è ribattuto da Coppola

Pagine Romaniste – L’attesa sta per finire. Tra poco la Roma scenderà in campo per la sfida contro la Triestina, terza amichevole dopo quelle contro Montecatini e Ternana. È però soprattutto il battesimo pubblico per la formazione giallorossa di Mourinho. Le prime due gare, infatti, sono state giocate a porte chiuse. Oggi è invece consentito l’ingresso a 1000 spettatori.

Confermato Fuzato in porta. Reynolds parte titolare sulla destra, Tripi sull’altra fascia. Al centro Ibanez e Kumbulla. Out Mancini per una gastroenterite. Ad affiancare Villar c’è Bove. Confermate le assenze di Veretout e Calafiori, a cui si aggiunge lo stop dell’ultimo minuto di Darboe. Il guineano ha riportato un affaticamento muscolare. Tra i vari stop c’è però anche un rientro, quello di Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista è affiancato da Zaniolo e Mkhitaryan sulla sinistra. In avanti Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

TRIESTINA (4-3-3): Offredi; Rapisarda, Volta, Ligi, Lopez; Giorico, Rizzo, Gatto; Di Massimo, Gomes, Sarno.

Allenatore: Cristian Bucchi.

ROMA (4-2-3-1): Fuzato; Reynolds (46′ Karsdorp), Ibanez, Kumbulla, Tripi (46′ Smalling); Bove, Villar (46′ Diawara), Mkhitaryan (45′ El Shaarawy), Pellegrini, Zaniolo; Dzeko (46′ Mayoral).

A disposizione: Boer, Karsdorp, Smalling, Diawara, Zalewski, Ciervo, Perez, El Shaarawy, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Rui Patricio, Veretout, Calafiori, Feratovic, Darboe, Mancini.

Marcatori: Zalewski.