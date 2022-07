Sporting Lisbona-Roma 3-2: decide Tabata a pochi minuti dalla fine

Pagine Romaniste – Messo il piede sul terzo gradino, la Roma inciampa. Dopo aver battuto Sunderland e Portimonense, i giallorossi – con Dybala ad osservarli – cadono contro lo Sporting Lisbona per 3-2. Il match si accende al 28′ con la rete di Goncalves che porta in vantaggio lo Sporting per 1-0. Gli animi in campo si scaldano e dopo pochi minuti la Roma trova il pareggio con l’autogol di Inacio.

Fine primo tempo, tanti i cambi da parte di entrambe le squadre. Al 53′ i lusitani passano di nuovo in vantaggio per la seconda volta 2-1 rete di Inacio. Pellegrini la pareggia su assist di Abraham è 2-2. Sale il nervosismo e lo Sporting Lisbona segna il gol del 3-2 a pochi minuti dalla fine, la decide Tabata.

Finisce 3-2 per i lusitani, la Roma trova la sua prima sconfitta stagionale sotto gli occhi di Paulo Dybala. El Joya ha raggiunto i suoi compagni durante il secondo tempo della partita accomodandosi in tribuna.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel(46’); Neto, Coates e Inácio; Porro, Ugarte, Matheus Nunes, Matheus Reis; Edwards, Rochinha(46’) e Pote.

A disposizione: Adán(46’), Morita, Tabata, Nuno Santos, Trincão(46’), Paulinho, André Paulo, Esgaio, Marsà e Nazinho.

Allenatore: Ruben Amorim.



AS ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio (46’); Mancini, Kumbulla(46’), Ibanez; Celik(46’), Matic(46’), Cristante, Spinazzola(46’); Zaniolo(79′), Pellegrini(70′); Abraham(70′).

A disposizione: Svilar(46’), Boer, Karsdorp(46’), Smalling, Tripi, Zalewski(46’), Vina, Veretout(46’), Bove, Faticanti, Ivkovic, Perez(70′), El Shaarawy(79′), Volpato, Felix(70′), Shomurodov.

Allenatore: José Mourinho.

Marcatori: Goncalves (28’), Inacio(A 31’), Inacio(53’), Pellegrini(69’), Tabata(86′)

Ammoniti: Smalling(52’), Mancini(57’), Ugarte(60’),Zaniolo(79′), Veretout(83′)

LIVE

PRE-PARTITA

Ore 20.00 – La Roma è allo Stadio.