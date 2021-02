Sorteggio Europa League, la Roma pesca lo Shakhtar Donetsk

Pagine Romaniste – E’ il momento dei sorteggi per gli ottavi di finale di Europa League. La Roma ha passato brillantemente il turno precedente facendo 5 gol totali al Braga e subendone uno soltanto (autogol di Cristante). L’urna di Nyon non è stata fortunata per i giallorossi: l’avversario agli ottavi di finale sarà lo Shakthar Donetsk, squadra già allenata da Fonseca. L’andata sarà l’11 marzo, mentre il ritorno si giocherà il 18. Il sorteggio dei quarti e della semifinale è programmato per il 19 marzo.

LIVE

Ore 13:15 – Inizia il sorteggio

Ore 13:20 – Gli accoppiamenti

Ajax – Young Boys

Dinamo Kiev – Villareal

Roma – Shakhtar Donetsk

Olympiacos – Arsenal

Dinamo Zagrabia – Tottenham

Manchester United – Milan

Slavia Praga – Ranger

Granada – Molde

Ore 12.00 – Le possibili avversarie della Roma:

Tottenham

Ajax

Arsenal

Molde

Rangers Glasgow

Shakhtar Donetsk

Villarreal

Granada

Dynamo Kiev

Dinamo Zagabria

Slavia Praga

Young Boys

Manchester United

Milan

Olympiakos