La Roma si prepara per un’altra stagione in Europa. Dopo la finale dello scorso anno a Budapest contro il Siviglia, i giallorossi cercano il riscatto puntando tutto a Dublino. Oggi alle ore 13:00 avrà luogo il sorteggio della fase a gironi. Dopo la conclusione dei play-off nella giornata di ieri, la lista delle 32 squadre è al completo. La Roma, insieme all’altra squadra italiana l’Atalanta, partirà in prima fascia con: Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax e Rangers. Il primo match andrà in scena il 21 settembre mentre l’ultimo il 14 dicembre.

Di seguito tutte le squadre divise per fasce:

PRIMA FASCIA: Roma, Atalanta, Liverpool, West Ham, Villareal, Bayer Leverkusen, Ajax, Rangers.

SECONDA FASCIA: Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, Lask.

TERZA FASCIA: Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Maccabi Haifa, Molde.