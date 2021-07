LIVE – Rui Patricio: “Sono molto orgoglioso di essere qui”

Pagine Romaniste – Rui Patricio, neo portiere della Roma, è intervenuto in conferenza stampa di presentazione ed ha parlato della sua nuova avventura in giallorosso. Queste le sue parole:

Che cosa ti ha spinto a venire a Roma?

Sono molto orgoglioso di essere qui, dell’interesse della Roma, poter rappresentare questa squadra. Sono qui per dare il mio meglio e il contributo per raggiungere gli obiettivi.

C’è motivazione in più dopo i problemi nel ruolo nella Roma? Quando pensi di essere pronto per debuttare?

Non è pressione o motivazione. Tutti i calciatori quando vanno in una nuova piazza sono pronti a fare il loro meglio e cercare di mantenere le aspettative. Io sono arrivato qui come nelle avventure precedenti. Sono motivato. E’ da qualche giorno che mi alleno e mi sto adattando alle idee di squadra. Mi sento bene fisicamente e ho voglia di dimostrare.

Il gioco dal basso fa parte delle tue caratteristiche? Mourinho ti ha chiesto qualcosa?

Per un portiere è importante lavorare su ogni aspetto. Gioco coi piedi ma non solo. E’ importante recepire quelle che sono le idee dell’allenatore, ma vale per tutti. Da questo punto di vista prima si fa e meglio è. Un portiere deve lavorare su ogni aspetto, è importante lavorarci ogni giorno.

Quanto è stata importante la figura di Mourinho? Che differenze ci sono agli altri campionati in cui hai giocato?