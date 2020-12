LIVE – Roma-Young Boys 2-1. Giallorossi in vantaggio con Calafiori

Pagine Romaniste – La Roma torna in campo in Europa League dopo la brutta battuta d’arresto in campionato contro il Napoli. I giallorossi hanno già conquistato il passaggio del turno per i sedicesimi di finale del torneo e proveranno a conquistare il primo posto contro gli elvetici dello Young Boys, secondi nel girone. Fonseca deve fare a meno di Mancini e Veretout, usciti anzitempo dalla sfida contro il Napoli in campionato per due problemi muscolari. Anche Smalling non sarà della partita per via del continuo fastidio al ginocchio che lo tormenta da settimane. In porta ci sarà Pau Lopez, difesa a tre con Ibanez, Cristante e Juan Jesus. Centrocampo spazio a Diawara, al ritorno dal primo minuto insieme a Villar, protagonista di ottime prestazioni. Dietro a Mayoral agiranno Carles Perez e Pedro.

TABELLINO

AS ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez (46′ Spinazzola), Cristante (65′ Fazio), Juan Jesus; Bruno Peres, Villar (60′ Pellegrini), Diawara, Calafiori; Carles Perez, Pedro (46′ Mkhitaryan); Borja Mayoral (60′ Dzeko).

A disposizione: Mirante, Berti, Karsdorp, Bove, Milanese, Ciervo.

Squalificati: –

Diffidati: -.

Indisponibili: Smalling, Pastore, Zaniolo, Mancini, Veretout, Santon.

Allenatore: Fonseca.

YOUNG BOYS (4-3-3): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Zesiger, Lefort; Rieder (57′ Sierro), Aebischer (68′ Gaudino), Garcia (68′ Meschack); Fassnacht, Nsame, Ngamaleu.

A disposizione: Faivre, Neuenschwander, Burgy, Maceiras, Seydoux, Maier, Siebatcheu, Mambimbi, Seferi, Sulejmani.

Squalificati: –

Diffidati: –

Indisponibili: Lustenberger, Pereira, Lauper, Petignat, Spielmann.

Allenatore: Seoane.

Arbitro: Fran Jović.

Assistenti: Ivica Modrić, Hrvoje Radić.

IV Uomo: Mario Zebec.

Ammoniti: Calafiori (R).

Espulsi: –

Marcatori: 34′ Nsame (Y) , 43′ Borja Mayoral (R), 59′ Calafiori (R).

LIVE

PRE PARTITA

Ore 19.43 – Ecco gli undici avversari dei giallorossi:

Ore 19.34 – La nostra formazione ufficiale:

Ore 19.37 – L’arrivo della Roma allo stadio.