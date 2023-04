Roma-Sampdoria 3-0. Wijnaldum, Dybala e El Shaarawy condannano i blucerchiati rimasti in 10 per l’espulsione di Murillo

Pagine Romaniste – La Roma, che ritrova alla propria guida José Mourinho dopo aver scontato le due giornate di squalifica, travolge la Sampdoria per 3-0. In uno stadio Olimpico tutto esaurito, come di norma, i giallorossi provano subito ad imporsi. Il 4-2-3-1 dello Special One sta bene in campo, ma nella prima metà di gara Abraham e compagni non trovano la via del gol per varie imprecisioni.

L’episodio chiave arriva nella ripresa. Murillo ammonito, al 52′ frana sul numero 9 inglese e Irrati estrae il secondo cartellino. Da quel momento la Roma si impone con maggiore facilita, sbloccando il risultato sull’asse Matic-Wijnaldum, fondamentale anche nel resto della gara. L’olandese di testa trafigge Ravaglia, bravissimo fino a quel momento a dire no ai giallorossi.

Dopo essersi scrollata ed aver sbloccato il match, la Roma si diverte e trova il gol con Dybala su rigore, procurato da una bella giocata del centrocampista olandese giallorosso. Poi El Shaarawy trova un gran gol a giro di prima intenzione nel finale. La squadra dello Special One sale a 50 punti, ed aggancia l’Inter al terzo posto.

TABELLINO

ROMA (4-2-3-1):Rui Patricio; Zalewski (87′ Celik), Smalling, Llorente, Spinazzola; Matic, Wijnldum; Dybala, Pellegrini (80′ Solbakken), El Shaarawy; Abraham (58′ Belotti).

A disposizione: Svilar, Boer, Celik, Tahirovic, Bove, Darboe, Camara, Volpato, Solbakken, Belotti.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Karsdorp.

Diffidati: Matic.

Squalificati: Ibanez, Mancini, Cristante, Kumbulla.

SAMPDORIA (3-5-1-1): Ravaglia; Amione, Murillo, Zanoli; Augello, Rincon (67′ Paoletti), Winks (90′ Malagrida), Leris; Cuisance (54′ Murru), Djuricic; Gabbiadini (67′ Lammers).

A disposizione: Ravaglia, Oikonomou, Yepes, Malagrida, Rincon, Ilkhan, Sabiri, Paoletti, Jese’, Lammers, Quagliarella.

Allenatore: Dejan Stankovic.

Indisponibili: Audero, Conti, Pussetto, Gunter.

Diffidati: Sabiri.

Squalificati: Nuytinck.

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Zingarelli-Rocca.

Var: Chiffi.

AVAR: Muto.

Marcatori: 57′ Wijnaldum, 88′ rig. Dybala, 94′ El Shaarawy

Ammonizioni: 8′ Abraham, 11′ Murillo, 21′ Spinazzola, 49′ Zanoli, 60′ Smalling, 68′ Paoletti, 70′ Winks

Espulsioni: 52′ Murillo

Altro: Segnalati 2′ di recupero (PT), segnalati 5′ di recupero (ST)

CRONACA

95′ – Arriva il triplice fischio, Roma-Samp finisce 3-0

94′ – GOOOOOOOOOL!!!! 3-0 Roma, con El Shaarawy che, servito da Solbakken, piazza alla sinistra del portiere blucerchiato

93′ – Belotti si libera per calciare in area, palla fuori

90′ – Cambio Samp, Malagrida prende il posto di Winks. Segnalati 5′ di recupero

88′ – GOOOOOOL!!! Dybala raddoppia su rigore, spiazzato Ravaglia

87′ – RIGORE PER NOI. Ancora l’asse Matic-Wijnaldum, che si libera in area e viene steso da Ravaglia

87′ – Fuori Zalewski, dentro Celik

86′ – Spinazzola impegna Ravaglia, che si rifugia in angolo

85′ – Winks prepara il tiro, palla molto distante dai pali

80′ – Fuori Pellegrini, dentro Solbakken

79′ – Tiro di Dybala fuori di nulla, dopo una bella triangolazione

78′ – Leris calcia forte da posizione defilata, Rui Patricio valuta bene la palla fuori

71′ – Wijnaldum anticipa tutti di testa sul primo, palla fuori

70′ – Ammonito Winks per aver steso Pellegrini in scivolata

68′ – Ammonito Paoletti per aver steso Dybala lanciato verso l’area

67′ – Cambi Samp, escono Rincon e Gabbiadini, entrano Paoletti e Lammers

63′ – Resta a terra Belotti dopo un colpo al volto

60′ -Smalling fa fallo su Amione lanciato in corsa, ammonito

58′ – Fuori Abraham dentro Belotti

57′ – GOOOOOL! Wijnaldum servito perfettamente da Matic mette dentro di testa

55′ – Cambio Samp, esce Cuisance ed entra Murru

54′ – Smalling colpisce di testa, Ravaglia ancora a chiudere. Abraham non arriva sulla ribattuta

52′ – Murillo frana su Abraham, viene ammonito per la seconda volta e Irrati estrae il rosso

49′ – Ammonito Zanoli per un fallo irruento su Spinazzola

47′ – Djuricic penetra a sinistra, Smalling chiude in angolo

46′ – Inizia il secondo tempo

47′ – Finisce il primo tempo

45′ – Abraham colpisce di testa su corner, palla larga. Intanto segnalati 5′ di recupero

43′ – Zalewski da lontanissimo calcia, Zavaglia para, ma la palla resta lì. Pellegrini tira sulla ribattuta, ma il portiere blucerchiato risponde ancora presente

39′ – El Shaarawy ancora a giro, tiro bloccato centrale

36′ – Palo di Wijnaldum, servito da Matic con un tocco sotto dal limite

34′ – Wijnaldum colpisce di testa ostacolato da Smalling, ma il suo tiro finisce fuori

33′ – Dybala prova lo slalom ancora, tiro deviato in angolo

32′ – Pellegrini servito da El Shaarawy calcia, ma la difesa della Samp chiude in angolo

31′ – Llorente vicino al gol con un colpo di testa, ma Ravaglia gli nega la gioia con una grande parata

30′ – Contropiede sulla corsia di sinistra della Roma, Spinazzola con tanto campo cerca Abraham, allontana Augello

25′ – Fallo di mano di Llorente al limite dell’area della Roma, punizione in zona pericolosa per i blucerchiati. Calcia Gabbiadini, ma si oppone Rui Patricio in due tempi

21′ – Spinazzola ammonito per aver trattenuto Leris in ripartenza

19′ – Cuisance prova, blocca facile Rui Patricio

18′ – Zalewski resta a terra dopo un contrasto con Rincon, Irrati ferma il gioco

11′ – Dybala supera Murillo che fa fallo, ammonito

9′ – Punizione dalla trequarti per Dybala, che crossa e trova Smalling, ma colpisce male di testa

8′ – Abraham ammonito in un contrasto aereo con Murillo

7′ – Dybala prova lo slalom in area, ma il tiro esce strozzato

4′ – Smalling appoggia per El Shaarawy che calcia alto

2′ – El Shaarawy prova a giro, blocca il portiere blucerchiato

1′ – Inizia il match dello stadio Olimpico

LIVE

Ore 16:39 – Mourinho è il primo ad arrivare all’Olimpico. Lo Special One torna in panchina dopo la squalifica scontata contro il Sassuolo e nel derby.

Ore 17:05 – L’arrivo della Roma: